Затем С.Бабаев встретился с группой членов семей шехидов и ветеранов, обратившихся в центр. Он сообщил, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева принимаются комплексные меры по оказанию всесторонней социальной поддержки семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев посетил Единый координационный центр, действующий в Бакинском центре DOST №4. В пресс-службе Минтруда сообщили, что министр ознакомился с услугами, оказываемыми в центре семьям шехидов и ветеранов, поговорил с представителями соответствующих структур, оказывающих услуги в центре, а также с гражданами.

Этими мерами поддержки уже охвачены более 31 000 человек. Им предоставляется проактивное назначение социальных льгот, социально-психологическая поддержка, предоставление реабилитационных услуг и инструментов, оперативное решение вопросов трудоустройства, создание малого бизнеса в рамках программы самозанятости и т. д. По этим направлениям оказано более 39 000 услуг.

Министр подчеркнул, что создание единых координационных центров указом президента от 25 июня 2021 года является еще одной важной мерой поддержки для членов семей шехидов, военнослужащих, раненных на войне, и людей с ограниченными возможностями.

Он отметил, что в центрах этим категориям граждан оказывается 26 услуг посредством 19 структур, в том числе 6 центральных и 13 местных органов исполнительной власти. Оказываются услуги через систему «единое окно», и они основаны на принципах эффективности, прозрачности, комфорта для граждан. Семьи шехидов и ветеранов обращаются в эти учреждения не по отдельности, а через единый координационный центр.

Бабаев отметил, что в ближайшее время будут открыты единые координационные центры и в других регионах страны.

Члены семей шехидов и ветераны поблагодарили главу государства за проявленное к ним внимание и заботу.