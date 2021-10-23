Сенсационное заявление Ахмадинежада: «У некоторых стран региона есть атомная бомба»

«У Индии, Пакистана и Израиля есть атомная бомба. Почему это нормально? У меня есть точная информация о том, что несколько других стран в регионе тоже обладают ядерным оружием, но на них никто не жалуется. Иран не раз заявлял, что не стремится заполучить атомную бомбу», - сказал экс-президент.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что в регионе, помимо Индии, Пакистана и Израиля, есть еще несколько стран, которые также обладают ядерным оружием.

По его мнению, эпоха атомного оружия подошла к концу: «Вспомните Советский Союз. У этой великой державы было ядерное оружие, что не спасло ее от развала. И сегодня США должны признать, что Иран – не страна полувековой давности. Наш народ хочет встать на ноги, поэтому никто не должен вмешиваться во внутренние дела нашего государства».

Говоря о возможности военного конфликта с Израилем, Ахмадинежад допустил такой исход событий: «Все возможно, но ни одна страна в регионе не выиграет от этого. Война приведет только к разрушениям в регионе».

По его мнению, иранская ядерная программа является лишь поводом для введения санкций: «Действительно ли США обеспокоены ядерной программой Ирана? У них есть 5600 усовершенствованных атомных бомб пятого поколения. Есть высокоточные ракеты большой дальности. Со своих баз в Индийском океане США могут нацелиться на любую точку нашего региона… Я считаю, что ядерная программа – предлог. Есть множество других разногласий».

Он также обвинил американцев во вмешательстве в политику региона: «Нас называют террористами, но и мы их называем также. США спрашивают нас, почему мы вмешиваемся в этот регион, хотя ни одна страна не вмешивается в дела других государств, чем они сами», - сказал Ахмадинежад.