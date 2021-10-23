В Армении закрылись все школы и вузы

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направило письмо в учебные заведения, в котором заявило о переходе обучения в вузах на дистанционное, а также объявило о продлении осенних каникул во всех школах страны.

«Исходя из ситуации, связанной с распространением эпидемии COVID-19, с 26 октября по 15 ноября обучение в высших учебных заведениях Армении перевести в онлайн”, - говорится в заявлении ведомства.

Минобразования также направило циркулярное письмо директорам учреждений профессионального и полупрофессионального образования, в котором говорится, что из-за роста заболеваемости в стране, с 26 октября 2021 года каникулы продлены еще на две недели.

В рамках принимаемых мер по профилактике коронавирусной инфекции в Армении также продлили осенние каникулы для учеников 1-12 классов общеобразовательных и специализированных школ до 7 ноября 2021 года включительно.