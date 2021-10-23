Героям Отечественной войны вручили ключи от новых квартир

Министерство труда и социальной защиты населения передало еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны, людям с инвалидностью по зрению и выпускникам государственных детских учреждений в бакинском поселке Ходжасан. Документы на квартиры вручил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что заместитель министра отметил, что осуществляется ряд широкомасштабных мероприятий по оказанию поддержки семьям шехидов и ветеранам. Эти мероприятия охватили 31 тыс. человек. Он также отметил, что предоставление очередных квартир семьям шехидов и раненым участникам войны является свидетельством успешной политики нашего государства в социальной сфере.

И.Абдуллаев довел до внимания, что за минувший период около 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами, согласно распоряжению главы государства на 2021-2025 годы запланировано предоставление еще 11 тысяч квартир и частных домов лицам из этой категории. Ведутся работы по предоставлению в 2021 году им 3 тысяч квартир и частных домов, 1 850 квартир из этого числа уже предоставлены.