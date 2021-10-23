Задержан еще один проиранский богослов Ахлиман Рустамов
Бывший ахунд мечети «Гаджи Джавад», проиранский богослов Ахлиман Рустамов был задержан сегодня сотрудниками Cлужбы госбезопасности (СГБ).
Как сообщил агентству Turan его сын Гасим Рустамов, отца забрали из дома. При этом, в квартире был проведен обыск и изъята религиозная литература. Семье богослова не объяснили причину задержания.
Отметим, что за последние дни было задержано несколько проиранских богословов. Однако официальные обвинения предъявлены только одному из них – Сардару Бабаеву. Он обвинен по ст. 274. (государственная измена) УК Азербайджана.