Задержан еще один проиранский богослов Ахлиман Рустамов

Как сообщил агентству Turan его сын Гасим Рустамов, отца забрали из дома. При этом, в квартире был проведен обыск и изъята религиозная литература. Семье богослова не объяснили причину задержания.

Отметим, что за последние дни было задержано несколько проиранских богословов. Однако официальные обвинения предъявлены только одному из них – Сардару Бабаеву. Он обвинен по ст. 274. (государственная измена) УК Азербайджана.