Керим Велиев о вкладе НАТО в подготовку азербайджанской армии

В понедельник, 25 октября, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой.

Как сообщили в Министерстве обороны, поприветствовав гостей, начальник Генерального штаба рассказал о боеспособности азербайджанской армии, важности сотрудничества в рамках концепции операционных возможностей, а также высоко оценил вклад НАТО в подготовку азербайджанских подразделений в этой сфере.

В свою очередь, представитель НАТО выразил удовлетворение первым визитом в нашу страну, высоко оценил деятельность военнослужащих Азербайджанской Армии во всех сферах партнерства с НАТО, в том числе их участие в миротворческих операциях.

На встрече также были обсуждены перспективы развития в различных сферах сотрудничества с НАТО.