Наталия Орейро стала гражданкой России указом Путина
Своим указом президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство легендарной певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Об этом сообщает Кремль.
Уругвайская актриса, певица и дизайнер Орейро приобрела мировую известность после аргентинского сериала «Дикий ангел». С 2011 года Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай). Н.Орейро была включена в список «Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих» журнала Esquire.