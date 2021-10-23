Главный “переговорщик” Ирана едет в Брюссель

Главный переговорщик Ирана по ядерной сделке Али Багери проведет вторую встречу за месяц с координатором Европейского Союза Энрике Мора. Об этом сообщил сам Багери в своем Twitter.

«Я встречусь с координатором ЕС в Брюсселе в среду, чтобы продолжить наши переговоры, ориентированные на результат», – написал Багери.

Напомним, что в апреле 2021 года Иран и шесть держав ЕС начали переговоры о возобновлении сделки, от которой бывший президент США Дональд Трамп отказался три года назад. Но переговоры были приостановлены после июньских президентских выборов в Иране, которые привели к власти консервативного Ибрагима Раиси.