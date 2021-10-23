Коронавирус парализовал Армению, а министр сбросил маску

Ухудшение эпидемической ситуации в Армении на фоне роста числа инфицированных и высокой смертности подтолкнуло армянские власти к нелегкому решению о переходе высшего и среднего образования на удаленный режим.

В Армении очное образование приостановлено до 15 ноября. Правительство также приняло решение о продлении осенних каникул в средних школах.

К тому же, в Армении рассматривают возможность введения локдауна.

Наряду с этим армянская печать критикует министра здравоохранения Анаит Аванесян, нарушившую собственные же предписания о строгом масочном режиме в стране. Журналисты заметили, что сама А.Аванесян не носит маски на официальных мероприятиях.