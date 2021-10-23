Пакистан вновь закрыл границу с Афганистаном и применил силу
Сотни грузовиков все еще остаются на границе Афганистана с Пакистаном из-за того, что официальный Исламабад вновь закрыл все КПП, сообщает Reuters.
КПП “Чаман”, важный источник таможенных поступлений для испытывающего нехватку денежных средств правительства Афганистана, был закрыт примерно на три недели, несмотря на неоднократные протесты дальнобойщиков и беженцев, застрявших в ожидании на границе.
«У нас тоже есть жизнь. У нас есть дети, и нам нужны деньги», - сказал один из водителей грузовика.
По мере того как Афганистан все глубже погружается в экономический кризис, соседние страны все больше обеспокоены массовым бегством беженцев.
Но закрытие “Чамана” и самого крупного КПП - “Торкхама”, а также приостановка рейсов Пакистанских авиалиний из Кабула оставили Афганистан в значительной степени изолированным.
В воскресенье на короткое время граница была открыта, чтобы пропустить людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в Пакистан, который имеет гораздо более развитую систему здравоохранения, чем Афганистан. Но он был закрыт снова через несколько часов, в результате чего многие оказались в затруднительном положении на границе.
«Многие люди, в том числе больные, остались здесь», - сказал один из жителей Афганистана.
Он также сказал, что пакистанские пограничники разогнали ожидающую толпу с дубинками, и неясно, когда граница снова откроется.