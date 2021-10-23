Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту России Владимиру Путина, что отношения Великобритании с Россией не являются сейчас такими, какими бы их хотел видеть Лондон: «Россия и Великобритания в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН ответственны за совместную работу над решением мировых проблем». Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр сказал, что на Великобритании и России, как на партнерах и крупных мировых экономиках с давней, совместной историей, лежит ответственность совместно работать над решением общих проблем, таких как изменение климата, и гарантированием соблюдения соглашений наподобие иранской ядерной сделки", - говорится в коммюнике.

Разговор состоялся в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна начать работу в это воскресенье в Глазго под председательством Великобритании.