Джонсон сказал Путину: Великобритания и России ответственны за решение мировых проблем новое обновление 20:47
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту России Владимиру Путина, что отношения Великобритании с Россией не являются сейчас такими, какими бы их хотел видеть Лондон: «Россия и Великобритания в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН ответственны за совместную работу над решением мировых проблем». Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"Премьер-министр сказал, что на Великобритании и России, как на партнерах и крупных мировых экономиках с давней, совместной историей, лежит ответственность совместно работать над решением общих проблем, таких как изменение климата, и гарантированием соблюдения соглашений наподобие иранской ядерной сделки", - говорится в коммюнике.
Разговор состоялся в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна начать работу в это воскресенье в Глазго под председательством Великобритании.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что Москве и Лондону нужно наладить взаимодействие по ряду направлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Джонсона.
"Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", – отметили в Кремле.
Путин и Джонсон подробно обсудили ситуацию в Афганистане, Украине и вокруг ядерной программы Ирана.