В Крыму не знают, что делать с умершими от коронавируса

Морги Крыма не справляются с нагрузкой, местные власти вынуждены докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших «в более или менее надлежащем состоянии», сообщает Коммерсантъ.

В частности, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», - говорится в заявлении министерства здравоохранения аннексированного полуострова.