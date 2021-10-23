Российских туристов могут посадить на 7 лет в Турции

Арестованным в Турции россиянам грозит до семи лет тюрьмы, сообщила в интервью Russia Today сестра одного из задержанных по подозрению в лесных пожарах Александра Антошкина.

«Брат успел нам сказать, что им грозит от двух до семи лет. В целом непонятно, что происходит, связи с Александром уже нет. Мне также звонила девушка, которая представилась переводчицей. Я спросила у нее, что им инкриминируют. Она сказала, что ничего не инкриминируют — просто задержали как иностранцев до выяснения обстоятельств и что она связалась с посольством», — сказала Наталья Айзатуллина, сестра Александра Антошкина.

Напомним, что семь российских туристов, которые были арестованы правоохранительными органами Турции по подозрению в лесных пожарах, развели костер в районе Коньялты, где позднее возник лесной пожар.