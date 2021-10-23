Алиев, Путин, Эрдоган - не просто политики длительно оказавшиеся у власти, а мощные лидеры, вписавшие себя в новейшую историю с большой буквы. В принципе, это общепризнанный факт, с которым мало кто спорит, хотя, по-своему расставляя оценки... Однако, если за плечами Путина мощная держава, у Эрдогана активная наступательная стратегия в экономике и политике региона, то в арсенале Алиева инструменты другого масштаба, и более тонкого уровня настройки.

Алиев длительный период ведёт очень интересную партию с Путиным и Эрдоганом.

Поразительно, как он сумел вовлечь обоих лидеров в свои глобальные проекты. Вроде бы, все константы хорошо известны. С турецкого фланга в адрес Азербайджана направлены лучи различных коммуникаций, от медиа до инфраструктурных, в обрамлении идеологем "Тюркского братства и солидарности" - здесь заложено множество социально-экономических и культурных аспектов, мотивирующих возрастающее взаимодействие Баку и Анкары.

С фланга России - это интересы Москвы в стабильном поступательном развитии Баку. России в Черноморско-Каспийском регионе, на Кавказе, нужна надёжная и стабильная "платформа", включая подпитку ресурсами: трудовыми, финансовыми, торговыми, аграрными. Значительные интересы в открытии коммуникаций, интересы в снижении уровня напряжённости в ареале азербайджано-армянских отношений, вплоть до их нормальной перезагрузки, о чём говорил Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме.

Большой набор совпадающих условий, но этого явно недостаточно, чтобы играть с Путиным и Эрдоганом на равных. Алиеву гораздо сложнее. Ему нужно было умело выстроить их взаимовлияние и минимизировать трения Москвы и Анкары в южнокавказской тематике. Нужно было удачно подать Москве необходимость силового разрешения карабахской проблемы. И, главное, Алиеву необходимо было выиграть эту войну, хотя риски осложнений на самом деле были очень высокие, несмотря на деградацию армянской военщины.

И теперь, мы накануне нового события. Возможно в Москве, в начале ноября, подписание документа, который, как минимум, начнет процесс демаркации и дальнейшей делимитации армяно-азербайджанской границы.

Напор Азербайджана в темпах работ по восстановлению-созданию новых экономических районов и зон развития, просто поражает. С советских времён, с 1960-1970 годов эти земли не видели такой активности. Хотя это только первый этап, первые точечные фрагменты "посева" инфраструктурной сети страны на эту землю.