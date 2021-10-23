Мастерство Алиева: взять и скрепить интересы России и Турции продолжение главной темы
Алиев, Путин, Эрдоган - не просто политики длительно оказавшиеся у власти, а мощные лидеры, вписавшие себя в новейшую историю с большой буквы. В принципе, это общепризнанный факт, с которым мало кто спорит, хотя, по-своему расставляя оценки... Однако, если за плечами Путина мощная держава, у Эрдогана активная наступательная стратегия в экономике и политике региона, то в арсенале Алиева инструменты другого масштаба, и более тонкого уровня настройки.
Алиев длительный период ведёт очень интересную партию с Путиным и Эрдоганом.
Поразительно, как он сумел вовлечь обоих лидеров в свои глобальные проекты. Вроде бы, все константы хорошо известны. С турецкого фланга в адрес Азербайджана направлены лучи различных коммуникаций, от медиа до инфраструктурных, в обрамлении идеологем "Тюркского братства и солидарности" - здесь заложено множество социально-экономических и культурных аспектов, мотивирующих возрастающее взаимодействие Баку и Анкары.
С фланга России - это интересы Москвы в стабильном поступательном развитии Баку. России в Черноморско-Каспийском регионе, на Кавказе, нужна надёжная и стабильная "платформа", включая подпитку ресурсами: трудовыми, финансовыми, торговыми, аграрными. Значительные интересы в открытии коммуникаций, интересы в снижении уровня напряжённости в ареале азербайджано-армянских отношений, вплоть до их нормальной перезагрузки, о чём говорил Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме.
Большой набор совпадающих условий, но этого явно недостаточно, чтобы играть с Путиным и Эрдоганом на равных. Алиеву гораздо сложнее. Ему нужно было умело выстроить их взаимовлияние и минимизировать трения Москвы и Анкары в южнокавказской тематике. Нужно было удачно подать Москве необходимость силового разрешения карабахской проблемы. И, главное, Алиеву необходимо было выиграть эту войну, хотя риски осложнений на самом деле были очень высокие, несмотря на деградацию армянской военщины.
И теперь, мы накануне нового события. Возможно в Москве, в начале ноября, подписание документа, который, как минимум, начнет процесс демаркации и дальнейшей делимитации армяно-азербайджанской границы.
Напор Азербайджана в темпах работ по восстановлению-созданию новых экономических районов и зон развития, просто поражает. С советских времён, с 1960-1970 годов эти земли не видели такой активности. Хотя это только первый этап, первые точечные фрагменты "посева" инфраструктурной сети страны на эту землю.
Три аэропорта, почти две сотни километров железных дорог. Лучи автотрасс первого уровня. Развитие в целом всего пространства как дружественного к массовому туризму молодых и более зрелых поколений. Новые технопарки. Жилье, созданное из расчета сочетания ЭКО материалов, низкого энергорасхода потерь, и достаточного уровня потребления... так будут выглядеть возвращённые силой справедливости, "новые" территории Азербайджана.
Весь этот план Алиева, это воплощение стратегической идеи создать на своем региональном участке среднего масштаба, действительно что-то новое и оригинальное.
Алиев не мог не поделиться этим замыслом с Путиным. Иначе не было бы этих 12-13 месяцев интенсивного терраформирования этого, ранее опустошенного, участка территории Азербайджана.
Фактически это заведомо выигрышный проект для Москвы, когда с ее участием строится что-то положительно одобряемое всем сообществом страны, а не одной партией или отдельным регионом.
Азербайджанский народ этого никогда не забудет. И если даже в общей тональности, звучат ноты скепсиса - уйдут или останутся миротворцы, зачем подыгрывали армянам во время войны и так далее... То эти вопросы, скорее говорят о сложности миссии, которая выпала на долю Москвы, пытающейся завершить позднесоветский конфликт, вплоть до уровня возможного установления ограниченных дипломатических отношений между Азербайджаном и Арменией.
Понятно, что Азербайджан как страна-победитель претендует на многое, что не нравится стране - проигравшей. Но здесь возникает искусство арбитра. Москва пока справляется, Баку, в свою очередь, помогает, и иногда подсказывает правильные ходы.
Похоже, что и в ситуации с ирано-азербайджанским кризисом Алиеву тоже удалось найти понимание в Москве. Достаточно быстро он был купирован совместными усилиями военной и политической дипломатии России на иранском направлении.
Таким образом, мы можем с уверенностью смотреть в будущие, и наброски российско-азербайджано-турецкого взаимодействия становятся всё более зримыми и конкретизированными маршрутами.