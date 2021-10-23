Молдова впервые купила газ не у России
Молдова договорилась о закупке газа у Польши на фоне продолжающегося конфликта с «Газпромом», сообщает РБК.
Молдавская госкомпания Energocom и польская PGNiG заключили контракт на пробную поставку 1 млн кубов газа.
Пресс-служба правительства Молдовы также подтвердила, что осуществила первую закупку природного газа из альтернативных источников.
“Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова. На объявленном тендере Energocom получил семь предложений" – говорится в сообщении молдавского правительства.
Напомним, что парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности, которое продлится до 20 ноября.