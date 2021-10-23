Лавров: НАТО России не друг
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя плохие отношения НАТО и Москвы, назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом, сообщает РИА Новости.
"НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными по отношению к нам. Они назвали Россию и Китай угрозой для НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", – сказал Лавров по итогам переговоров с главой норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.