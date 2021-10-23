После победы в Лиге конференций «Карабах» сенсационно проиграл в чемпионате Азербайджана

Результат получился сенсационным – 3:1 в пользу «Сабаила». На 32-й минуте Николас Райсел открыл счет в матче. Через 10 минут Мирсаиб Аббасов забил второй гол в ворота «Карабаха». Кади Боргес на 65-й минуте отквитал один гол, но точку в матче поставили футболисты бакинского клуба – Туран Манафов в добавленное время сделал счет 3:1.

Напомним, в минувший четверг «Карабах» одержал волевую победу в Лиге конференций над алматинским «Кайратом» - 2:1. В сегодняшней игре Гурбан Гурбанов дал отдохнуть некоторым игрокам основного состава, но даже в таком виде «Карабах» вряд ли планировал терять очки в игре с одним из аутсайдеров.

Теперь у «Карабаха» и «Нефтчи» равное количество очков – по 17. «Нефтчи» вчера обыграл «Зиря» со счетом 2:1. В двух других матчах тура «Сабах» разгромил «Сумгаит» - 3:0, а «Кешля» дома проиграла «Габале» - 2:3.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 17 очков (8 матчей)

2. «Нефтчи» - 17 (8)

3. «Габала» - 15 (8)

4. «Зиря» - 12 (8)

5. «Сабаил» - 9 (8)

6. «Сумгаит» - 8 (8)

7. «Кешля» - 7 (8)

8. «Сабах» - 4 (8).