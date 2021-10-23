В жилом доме в России прогремел взрыв, есть пострадавшие обновлено
Двое из четверых пострадавших при обрушении в жилом доме Набережных Челнов находятся в тяжелом состоянии, девушка – в крайне тяжелом, сообщил представитель минздрава Татарстана.
По информации ведомства, пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Их госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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В городе Набережные Челны (Республика Татарстан) в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв, сообщают “Известия”.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Как указали в МЧС, под завалами предварительно до сих пор находится еще один человек.
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами.
Кроме того, стало известно, что бытовой газ взорвался в квартире 70-летнего жильца дома. По словам источника, у пенсионера отключили газ, тогда он подключился к газовой трубе самовольно.