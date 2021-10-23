В ООН бьют тревогу: грядет климатическая катастрофа

По данным метеорологической службы ООН, уровень концентрации парниковых газов в прошлом году достиг рекордно высокой отметки, передает Reuters.

Согласно отчету ООН, в 2020 году содержание углекислого газа в атмосфере повысилось до 413,2 единиц на миллион. Такой высокий уровень концентрации значительно превышает средний показатель за последнее десятилетие.

Кроме того, нужно учитывать тот факт, что в последние годы из-за пандемии коронавируса уровень выброса был значительно снижен, так как многие предприятия по всему миру полностью или частично приостановили свою деятельность.