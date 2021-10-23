В ООН бьют тревогу: грядет климатическая катастрофа
По данным метеорологической службы ООН, уровень концентрации парниковых газов в прошлом году достиг рекордно высокой отметки, передает Reuters.
Согласно отчету ООН, в 2020 году содержание углекислого газа в атмосфере повысилось до 413,2 единиц на миллион. Такой высокий уровень концентрации значительно превышает средний показатель за последнее десятилетие.
Кроме того, нужно учитывать тот факт, что в последние годы из-за пандемии коронавируса уровень выброса был значительно снижен, так как многие предприятия по всему миру полностью или частично приостановили свою деятельность.
Все это говорит о том, что мир отошел от первоначальной концепции поддержания климатической целостности, представленного общественности по результатам Парижского соглашения 2015 года.
По заверению генерального секретаря Всемирной метеорологической организации, дальнейшее повышение уровня углекислого газа может привести к значительному повышению средней температуры на Земле.
Генсек отметил, что человечеству нужно кардинально пересмотреть свои взгляды на промышленность, энергетику и транспортную систему, а также на образ жизни в целом. Только таким образом в дальнейшем удастся избежать климатической катастрофы.