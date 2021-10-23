Эрдоган напомнил: “Кто примет доброжелательность Турции за слабость, получит ответ”

"Попытки вмешательства в деятельность судебной системы Турции и неуважение к ее суверенитету недопустимы", - сказал вечером в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандальное заявление посольств ряда стран по поводу проводимого в Турции судебного процесса над Османом Кавалой.

"Те, кто не уважают независимость нашей страны и чувства нашей нации, не могут пребывать в этой стране, независимо от своих титулов. Долг главы государства - дать необходимый ответ на это неуважение к нашей независимой и беспристрастной судебной системе и ее представителям", - передает слова турецкого лидера агентство "Анадолу".