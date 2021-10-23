Эрдоган напомнил: “Кто примет доброжелательность Турции за слабость, получит ответ”
"Попытки вмешательства в деятельность судебной системы Турции и неуважение к ее суверенитету недопустимы", - сказал вечером в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандальное заявление посольств ряда стран по поводу проводимого в Турции судебного процесса над Османом Кавалой.
"Те, кто не уважают независимость нашей страны и чувства нашей нации, не могут пребывать в этой стране, независимо от своих титулов. Долг главы государства - дать необходимый ответ на это неуважение к нашей независимой и беспристрастной судебной системе и ее представителям", - передает слова турецкого лидера агентство "Анадолу".
По его словам, заявление послов в Анкаре "касалось не конкретного лица или вопроса, а было прямо направлено против судебной системы и суверенных прав" Турции: "Те, кто вернется к старым привычкам, принимая доброжелательность Турции за слабость, получат ответ, которого они заслуживают, если не признают свою ошибку", - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция не может допустить, чтобы группа послов вмешивалась в деятельность судебной системы страны: "По Конституции, этим правом не обладают даже наши законодательные и исполнительные органы. Подобное отношение является большим оскорблением для всех представителей судебной власти Турции, включая судей, прокуроров и адвокатов".