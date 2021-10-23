Apple угрожала удалить приложения Facebook

Два года назад компания Apple угрожала удалить приложения компании Facebook из своего магазина приложений AppStore из-за предположений о том, что платформы могут использоваться в качестве инструмента для торговли людьми на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press.

Отмечается, что во внутренних документах компании Facebook проходила информация о "неправомерной деятельности", в том числе жалобах горничных из Азии и Африки, которых, предположительно, могли продавать для работы в странах Ближнего Востока.

В Facebook тогда пообещали разобраться, и приложения остались в AppStore.