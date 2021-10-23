Эксперты оценили опасность новой мутации коронавируса

"Это и есть дельта-штамм, только некоторые его называют дельта-плюс. В штамме дельта появилась еще одна мутация, и, судя по всему, она делает вирус более заразным и постепенно этот вариант вытесняет стандартную дельту", - объяснил Чумаков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве и Подмосковье обнаружена новая мутация коронавируса АY.4.2, которую ранее выявили в Великобритании.

"Новая мутация коронавируса АY.4.2 является более заразной версией дельта-штамма, и вскоре этот вариант вытеснит привычную дельту", - передает РБК слова директора Центра глобальной вирусологической сети и профессора Университета Джорджа Вашингтона Константина Чумакова.

Он отметил, что в Англии отслеживают, какие штаммы сейчас циркулируют, и доля штамма с мутацией АY.4.2 постепенно увеличивается среди других вариантов.

"Он более заразный. Что касается тяжести болезни, то трудно сказать, потому что пока таких данных нет, потенциально это может быть, но необязательно. Не думаю, что это чрезвычайная ситуация и принципиально новый штамм", - заключил эксперт.