В Египте отменили режим ЧП спустя 4 года

В понедельник, 25 октября, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил об отмене режима чрезвычайного положения, введенного в стране в 2017 году, сообщает Newsco.il.

Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в Facebook.

"Впервые за многие годы я решил отменить продление чрезвычайного положения в стране", - написал ас-Сиси.

Отметим, что режим ЧП был введен в Египте после терактов в церквях Александрии и Танте, унесших 45 жизней. Глава государства продлевал его каждые три месяца.

Египетская конституция ограничивает чрезвычайное положение тремя месяцами, но позволяет продлевать режим неограниченное число раз. Данная мера, как отмечают египетские СМИ, призвана обеспечить безопасность граждан, облегчить армии и полиции борьбу с террористами.