Эрдоган заявил, что Турция доставляет дискомфорт “колонизаторам”

Выступая перед журналистами в понедельник, 25 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях поездки в африканские страны на прошлой неделе, передает агентство “Анадолу”.

“В последнем африканском турне мы подписали 18 экономических и культурных меморандумов. Турция продолжит строить общее будущее с нашими африканскими друзьями, доставляя тем самым "дискомфорт" колонизаторам. Одна из причин, по которой мы сталкиваемся с кампанией против нашей страны со стороны Запада, является именно это”, – заявил турецкий лидер.

Он также отметил, что Турция и турецкий народ ведет борьбу в политическом и экономическом фронтах ежедневно.