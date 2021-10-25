Спецпредставитель США: отговорки Ирана заканчиваются

Специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что отговорки Ирана об отказе от ядерных переговоров в Вене заканчиваются, передает Times of Israel.

Обращаясь к журналистам во время телефонного брифинга, Мэлли сказал, что «в то время как представители Ирана не садятся за стол переговоров и выражают неготовность к обсуждению соглашений, они предпринимают шаги по расширению своей ядерной программы и создают дополнительные препятствия для работы МАГАТЭ».

Спецпосланник США также назвал действия Ирана «противоречащими и несовместимыми с тем, что они называют желанием вернуться к переговорам», при этом заявив, что США готовы адаптироваться к реальности, в которой Иран не вернется к ядерной сделке.