В Сирии попытались взорвать российскую колонну

В Сирии попытались подорвать колонну российской военной полиции, передает ТАСС слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Вадима Кулитя.

"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", - заявил Кулить.

Он также уточнил, что в результате взрыва российские военнослужащие не пострадали.