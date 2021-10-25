Сборная Азербайджана по художественной гимнастике прибыла в Японию, где с 27 по 31 октября пройдет 38-й по счету чемпионат мира. В Страну Восходящего солнца вместе с командой отправился и корреспондент haqqin.az .

Планетарное первенство пройдет в городе Китакюсю, расположенном на острове Кюсю. Это примерно в 1000 км от Токио.

Сначала нужно было добраться до столицы Японии, а уже оттуда полететь в город с почти миллионным населением, который является родным для нынешнего президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Вот почему ничем особо не примечательный Китакюсю получил право проводить первенство мира.

Самым тяжелым испытанием для нашей команды на пути к месту проведения чемпионата мира стало пребывание в токийском аэропорту. После 11-часового ночного перелета из Стамбула в столицу Японии, сборной Азербайджана пришлось еще четыре (!) часа провести в аэропорту Ханэда. Началось все с того, что в списках организаторов не оказалось нескольких членов азербайджанской делегации, в том числе и главного тренера Марианы Василевой. Сложно представить, как вечно дотошные японцы могли упустить часть делегации…

Затем местные волонтеры стали требовать кучу различных документов и анкет. И хотя азербайджанская делегация прибыла в Токио абсолютно подготовленной, в какой-то момент от количества запрашиваемых бумаг закружилась голова. Порой доходило до абсурда – одни и те же документы почему-то проверялись по несколько раз.

Причина таких мер предосторожности - Япония из-за пандемии фактически все еще закрытая страна, и нужны очень веские основания, чтобы иностранец мог въехать на территорию островного государства. Чемпионат мира, а до этого Олимпиада и Паралимпиада, таковыми, бесспорно, являются. Но требования к приезжающим чрезмерно строгие.