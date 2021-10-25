Китай оказался самым опасным для планеты

Среди пяти главных загрязнителей, к которым относятся Китай, США, Индия, Россия и Япония, “Поднебесная” оказалась самым опасным для планеты, пишет Bllomberg.

СМИ утверждают, что уровень выбросов в стране ежегодно растет и уже превзошел совокупные эмиссии четырех других лидеров рейтинга.

Количество выбросов крупнейших китайских компаний долгое время не было известно. Многие предприятия скрывают данные, а те, что их предоставляют, не поясняют, как их рассчитывали.

В статье утверждается, что сталелитейный гигант China Baowu в 2020 году загрязнил воздух сильнее, чем весь Пакистан, а деятельность государственного нефтяного предприятия China Petroleum & Chemical хуже отразилась на экологии, чем деятельность всей Канады, которая занимает 11-е место в мире по уровню выбросов.

По мнению экспертов, государственные предприятия Китая являются главными источниками новых выбросов, и от влияния на их деятельность зависит будущее планеты.

Также по мнению экспертов, ведущие энергокомпании Китая (известные как «Большая пятерка») - Huaneng Group, Huadian, China Energy Investment, State Power Investment и Datang - в 2020 году произвели 960 миллионов тонн углекислого газа, что вдвое больше, чем вся угольная промышленность в России. «Большая пятерка» пообещала достичь пика выбросов к 2025 году. Тем не менее эксперты считают, что на фоне энергетического кризиса в Китае это маловероятно, так как чиновники собираются отказаться от угля не раньше 2026 года.