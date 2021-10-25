Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 00:00

Из стенограммы встречи президента США Джо Байдена на встрече с избирателями в Балтиморе (21.10.2021): CNN: Китай только что провел испытание сверхзвуковой ракеты. Что вы сделаете, чтобы сохранить с ним паритет в военной сфере? И можете ли обещать, что защитите Тайвань? Байден: Да и да... Китай, Россия и остальной мир знает, что у нас самая мощная армия в истории человечества... Модератор: То есть, вы сказали, что США придет в случае необходимости на защиту Тайваня? Байден: Да. Модератор: Если Китай его атакует? Байден: Да. У нас есть обязательство сделать это.

Заявление президента прозвучало настолько громко, что уже в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки вынуждена была в определенной степени дезавуировать его. Смысл ее ответа был в том, что США не меняют свой политики по этому вопросу, а придерживаются обязательства лишь обеспечить Тайвань всем необходимым для самозащиты. В прошлом и другие президенты США клялись защитить Тайвань в случае агрессии Пекина. Об этом, например, заявил Джордж Буш-младший в апреле 2001 года. «Да, у нас есть такое обязательство, и китайцы должны это знать», - сказал он тогда. Однако нынешнее признание Байдена состоялось в период резко обострившихся отношений между Пекином и Тайбеем. В начале октября Минобороны Тайваня сообщило о вторжении 150 самолетов ВВС КНР в зону охвата ПВО страны. Это нарушение китайской стороны стало самым крупным с сентября 2020 года, когда Тайвань начал регистрировать подобного рода инциденты. Естественно, тайваньские власти усмотрели в нем подготовку к агрессии Китая против острова. Как сказал министр обороны Тайваня Цю Гочжэн у его страны отношения с Китаем худшие за последние 40 лет. Он предупредил, что Пекин будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань к 2025 году. Напомню, что официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией оборвались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. Однако Пекин намерен жестко придерживаться политики «одного Китая» и считает Тайвань своей территорией.

Одновременно Китай неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в своих двусторонних отношениях с США, которые взяли Тайвань под свою опеку, хотя и с серьезными оговорками. В 1979 году при президенте Джимми Картере Америка установила дипломатические отношения с Пекином и прервала связи с Тайбеем, выведя оттуда свое посольство. Но в тот же год в конгрессе был принят закон, который гарантирует поддержку острова с тем, чтобы у того была возможность защитить себя. С тех пор Вашингтон не переставал поставлять Тайваню оружие, включая танки и современные системы ПРО. Нынешнее заявление Байдена вызвало жесткую реакцию Пекина, где сказали, что американскому лидеру «не стоило бы посылать такие сигналы». Особое раздражение в Китае вызвали и недавние сообщения американских СМИ о том, что в Тайване есть несколько сотен морских пехотинцев США, которые обучают местных военнослужащих. Вопрос о том, смогут ли Соединенные Штаты защитить Тайвань от возможной агрессии Китая приобрел особую остроту еще и по другой причине. После позорного бегства Америки из Афганистана у союзников США возник вопрос: можно ли теперь надеяться на то, что эта страна в случае необходимости их защитит или же эта она действительно стала «бумажным тигром», как ее давно называют в Пекине? Байден, вероятно попытался дать понять партнерам и союзникам, что им нечего бояться, они за Америкой как за каменной стеной.

Как пишет журнал Foreign Affairs, США после окончания «холодной войны» потратили 16 триллионов долларов на военные цели. Это на 16 триллионов больше, чем истратил за это же время Китай и почти столько же, что истратили на свою оборону все остальные страны мира вместе взятые. В то же время адмирал Филип Дэвидсон, в прошлом командующий американскими войсками в Индо-Тихоокеанском регионе предупредил в марте этого года, что лет через шесть Китай будет иметь там военное преимущество по сравнению с США и это изменит статус–кво. А еще до этого, в 2109 году стратеги Пентагона сообщили, что в проведенных компьютерных военных играх с Китаем Америке «надрали задницу». Учитывая растущую мощь Китая, многие вашингтонские аналитики и исследователи убеждены, что в случае, если Китай захочет захватить Тайвань, он сможет легко уничтожить все силы Америки, которые будут стоять на его пути. Но другие с этим не согласны. У Китая, говорят они, намного слабее флот, чем у США. Америка может послать в возможный регион конфликта свои ударные авианосцы, а что может им противопоставить Китай? США потратили столько же средств на свои ВМС, как Китай на все свои вооруженные силы. Китай граничит с 19 государствами, из которых по крайней мере 10 имеют с ним территориальные споры. Для того, чтобы охранять свои морские границы он содержит огромный флот из малых военных кораблей и сотни тысяч военнослужащих, тратя на это четверть своего военного бюджета. И это, говорят эксперты, означает, что США вполне могут остановить в случае необходимости китайскую морскую экспансию.

Но их оппоненты спрашивают: «А стоит ли ввязываться в вооруженную конфронтацию с Китаем из-за Тайваня, если она может перерасти в ядерную Третью мировую войну?» «Стратегическое значение Тайваня для США совершенно не оправдывает риск войны с Китаем, - говорит Эмма Эшфорд, научный сотрудник Atlantic Council. — В Азии есть страны, например Япония или Южная Корея, достаточно важные для того, чтобы США встали бы на их защиту. Ну а что Тайвань? Китай рассматривает этот остров как свою историческую часть, воссоединение с ним давно стало ключевым требованием Пекина. В конце-концов он находится всего в ста милях от континентального Китая и в 7 тысячах миль от Америки, чье население толком даже не знает, где это. Так что категорическое «нет», США не должны начинать войну с Китаем из-за Тайваня». Но в Вашингтоне звучат и другие голоса. Майкл Бэкли, профессор политических дисциплин университета Tufts полагает, что у американских военных стало слишком много работы по всему миру — помимо подготовки к большой войне они выполняют антитеррористические задачи, борются с контрабандой наркотиков, участвуют в операциях по преодолению стихийных бедствий, обеспечивают безопасность выборов. В результате в разного рода инцидентах с 2006 по 2021 год погибло 5913 американских военнослужащих — вдвое больше, чем в боевых действиях. В 1986 году на разного рода второстепенные, не боевые операции Пентагон тратил 28 процента своего бюджета, а теперь эта доля достигает 41 процента. Бэкли, автор книги «Почему Америка остается единственной супердержавой» призывает американских лидеров прекратить это бессмысленное разбазаривание средств и сосредоточиться на подготовке к выработке стратегии по сдерживанию Китая, прежде всего его морской экспансии и подготовке к возможной масштабной войне с ним.