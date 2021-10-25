Иран расширил использование обогащенного урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается нарастить объем инспекций на иранском ядерном объекте в Натанзе в связи с решением Ирана начать подачу обогащенного до 20% урана в усовершенствованные центрифуги, сообщает Reuters.

Ранее Иран уведомил МАГАТЭ о том, что страна временно заполнила ураном с уровнем обогащения до 20% дополнительные центрифуги.

Напомним, что разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана в стране не должен превышать 3,67%. В 2020 году Иран обогащал уран до 4,5%. Иран также продолжает обогащать уран до 60% и обладает ураном, обогащенным до 20%.