На встрече состоялся любопытный диалог о тц а павшего за Карабах н ационального героя Шукюра Гамидова – Нариман а Гамидов а с президентом Ильхамом Алиевым.

«Господин президент, я счастлив, что уже во второй раз лично встречаюсь с Вами. Я благодарен Аллаху за то, что он подарил Азербайджану такого всестороннего полководца и такую личность. Наш народ сплотился вокруг государства словно единый кулак и сказал свое веское слово.

Пройденный Вами путь, завоеванная Вами победа подтверждает искренность моих слов. У меня одна мысль, которую долгое время ношу в сердце. Я прошу весь наш благодарный народ поддержать мою идею.

Я прошу наш законодательный орган Милли Меджлис присвоить нашему доблестному Верховному главнокомандующему, президенту, господину Ильхаму Алиеву звание «Вечного президента Азербайджана». Прошу, чтобы и наш народ, и Милли Меджлис принял это».

Ильхам Алиев улыбнулся в ответ, но не согласился с предложением гражданина: «Я воспользуюсь своим правом вето. Я обладаю таким правом. Спасибо за эти искренние слова. Но для меня самой большой наградой является то, что вы здесь собрались, радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев. Вот это для меня самая большая награда.

Я неоднократно встречался с вынужденными переселенцами. Представьте, построено свыше 100 поселков, то есть не домов, а поселков для вынужденных переселенцев. Я присутствовал в каждой церемонии открытия. На встрече с переселенцами – я уже однажды говорил об этом, еще раз хочу сказать, – видел, что надежда людей меркла. И это естественно. Ведь уже около 30 лет прошло, а вопрос не решался. Уже каждый понимал, что Армения не желает решать этот вопрос путем переговоров. Это меня терзало.

Эти встречи придавали мне уверенность. Больше нет этих грустных взглядов. Вот самая большая награда для меня, и после этого самой большой нашей задачей станет восстановление этих земель.

В целом, после этой исторической победы реформы и модернизации нашей страны, борьба с негативными факторами принесут свои плоды. Ведь эта победа показала всему миру, что мы - Великий народ, а также в хорошем смысле слова вынуждает нас двигаться вперед и только по прямой дороге. И мы будем идти вперед вместе с вами, вместе со всей азербайджанской общественностью. С каким статусом я буду двигаться по этому пути – это уже второстепенный вопрос. Главное, что до конца своей жизни я буду идти по этой дороге, Дай Бог, вместе с вами», – заявил глава государства.