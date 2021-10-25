Киприоты встретили армянских депутатов проклятьями: «Убирайтесь, предатели!» видео
Кипрские армяне продолжают оказывать “теплый прием” прибывшей накануне на остров делегации парламента Армении.
Haqqin.az ранее сообщал, что киприоты-армяне встретили парламентскую делегацию акциями протеста.
На сей раз гостеприимство испытал на себе депутат от фракции “Мой шаг” Бабкен Тунян.
"Предатели, продали земли, убирайтесь отсюда", - вот несколько наименее обидных эпитетов которых удостоился Тунян.
Хотя, распространенный видеосюжет красноречиво свидетельствует о реакции киприотов на приезд армянских парламентариев.