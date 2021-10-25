Грузия знакомится с новым азербайджанским кинематографом

Во вторник, 26 октября, в тбилисском “Кавказском доме” в рамках проекта "Календарь культуры" состоится показ фильма азербайджанского режиссера Асифа Рустамова “На Реке”, сообщает Sputnik Georgia.

Мероприятие позволит зрителям получить представление о современном кинопроизводстве в Азербайджане, его актуальном контенте и эстетических особенностях.

В фильме "На реке" рассказывается история Али - тренера небольшой команды по гребле. Али хочет бросить жену и начать новую жизнь с любимой, но сын Руслан удерживает его от этого решения. Руслан также является гребцом, у него натянутые отношения с отцом, потому что подросток, по его мнению, не может оправдать высоких ожиданий отца, из-за чего постоянно получает выговоры. Перед одним из важных соревнований Али исключает сына из команды, после чего Руслан исчезает.

Ранее 19 октября в Тбилиси прошел показ кинофильма "Хамелеон" Элвина Адыгозела и Рустама Хасанова. Организаторы отмечают, что время от времени проект будет предлагать столичным киноманам подобные сеансы для знакомства с региональной кинокультурой.