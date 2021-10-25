Евросоюз начал тестировать таблетки от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Merck заявила, что регулятор Евросоюза в области лекарственных средств (EMA) начал проверку таблеток от коронавируса, сообщает Al Arabiyya.

Согласно процедуре проверки, агентство будет оценивать данные в реальном времени, то есть, как только они будут становиться доступными.

Хотя вакцины и являются основным “оружием” против COVID-19, таблетки от Merck могут изменить ситуацию после того, как исследования покажут результаты.

Сама компания сообщает, что таблетки от коронавируса вдвое снижают риск смерти и госпитализации, особенно у подверженных риску группы людей.