Евросоюз начал тестировать таблетки от коронавируса
Американская фармацевтическая компания Merck заявила, что регулятор Евросоюза в области лекарственных средств (EMA) начал проверку таблеток от коронавируса, сообщает Al Arabiyya.
Согласно процедуре проверки, агентство будет оценивать данные в реальном времени, то есть, как только они будут становиться доступными.
Хотя вакцины и являются основным “оружием” против COVID-19, таблетки от Merck могут изменить ситуацию после того, как исследования покажут результаты.
Сама компания сообщает, что таблетки от коронавируса вдвое снижают риск смерти и госпитализации, особенно у подверженных риску группы людей.
Отметим, что 11 октября компания Merck подала заявку на разрешение использования препарата в чрезвычайных ситуациях в США.
Лекарство, если оно будет одобрено регулирующими органами, станет первым препаратом от COVID-19 с пероральным приемом, а также первым средством для лечения пациентов с легкими заболеваниями, тогда как существующие лекарства в основном используются для лечения критических больных.
Производитель уже имеет контракт с правительством США на поставку 1,7 миллиона курсов препарата по цене 700 долларов за курс. Также Merck недавно подписал договор о поставках с Великобританией, Малайзией и Сингапуром.