К слову, в период пандемии объем мирового рынка доставки готовой еды составил почти 100 миллиардов долларов, а курьерские службы развезли по домам и офисам 4 процента от всей еды, произведенной ресторанами и сетями фастфуда.

Сервис по доставке еды в Баку расширяется семимильными шагами, меняя привычную панораму столичных улиц и проспектов. На городских магистралях бесстрашно снуют и маневрируют моторизованные курьеры, которые развозят по частным квартирам и деловым офисам не только посылки от гигантов вроде Wolt или Bolt, но и коробки с пиццой, гамбургерами, суши, кебабами и прочими вкусностями от местных поставщиков.

Понятно, что в сложившейся ситуации темпы индивидуальных доставок будут только нарастать. Вместе с тем, помимо несомненных плюсов, этот сервис, точнее, темпы его разрастания, уже стали причиной серьезного ухудшению ситуации на дорогах Баку.

«То, что творят на улицах мобильные курьеры, доставляющие еду на своих скутерах и мопедах, не поддается никакому описанию! – посетовал депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев в беседе с haqqin.az. – Такое ощущение, что эти люди либо не знают, что такое правила дорожного движения, либо просто плюют на них: превышают скорость, проезжают на красный свет, ездят против движения, лавируют среди пешеходов по тротуарам… Мне не раз приходилось быть свидетелем, как мотокурьеры создавали аварийные ситуации. На мой запрос в Главном Управлении Дорожной Полиции Азербайджана мне ответили, что в среднем за год мобильные курьеры становятся причиной до двух тысяч (!!) дорожно-транспортных происшествий».

- Почему же в таком случае бездействует полиция?

- А что она может сделать? По закону водитель транспортного средства с объемом двигателя меньше 50 кубических сантиметров не обязан получать в дорожной полиции номерной знак. Понимаете, когда принимали этот закон, на дорогах еще ездили советские мопеды, их скорость не превышала 30–40 км. в час. А современные мопеды разгоняются до 70 километров! Так они и гоняют себе по улицам, безнаказанно нарушая правила - люди в шлемах и без номерных знаков, которых невозможно опознать…

- Так может, имеет смысл поменять закон? Или внести в него поправки?

- Это долгая процедура. Намного проще снабдить всех мобильных курьеров кодом компании-агрегатора. К примеру, на сумке-термосе курьера крупно прописать с трех сторон цифровой код, по которому можно определить название компании и данные курьера – чтобы определить в случае чего, с кого спрашивать за очередное ДТП. На мое обращение по этому поводу отозвалось лишь несколько компаний. Две из них, вроде бы, согласились прописать коды. Но только на одной стороне сумки-термоса и такими мелкими цифрами, что считать их с видеокамер наблюдения невозможно…

- Кто, по-Вашему, должен нести ответственность за хаос на дорогах – курьеры или их работодатели?

- Это непростой вопрос. В Баку действуют несколько иностранных компаний, которые заключили соглашения с бакинскими кафе и ресторанами о доставке заказчикам еды. К этому бизнесу, кстати, с каждым днем подключаются все больше предприятий общественного питания. Мобильные курьеры – это наемные работники, с которыми агрегаторы заключают договоры, где четко прописывается, на какое расстояние и за какое время должен быть доставлен заказ. К примеру, сервисное требование одной из иностранных компаний гласит, что заказ на расстоянии четырех километров должен быть доставлен максимум за 14 минут. Понятно, что в условиях загруженности бакинских дорог выполнить его, зачастую, просто невозможно. В результате у курьеров нет другого выхода, кроме как грубо нарушать правила дорожного движения, иначе им урежут плату…

Думаю, к ответственности надо призывать работодателей, интеграторов, обязанных учитывать не только интересы заказчиков, но и безопасность граждан на улицах города, которые могут из-за этого физически пострадать.

- Вы поднимали этот вопрос в Милли Меджлисе?

- Да, эта тема обсуждалась на одном из пленарных заседаний парламента. Правда, назвать это обсуждение конструктивным, к сожалению, я не могу. Полагаю, без активного подключения государственных структур, общественности и прессы, транспортная ситуация на улицах города, которая и без того напряжена, будет только ухудшаться.

Важно отметить, что, к примеру, в европейских странах и в Российской Федерации эта тема уже отрегулирована и приведена в соответствие с тамошним законодательством.