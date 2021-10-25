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В последние две-три недели в Азербайджане резко подорожал местный картофель, что во многом связано с резким падением урожайности этой культуры в Гедабеке и Дашкесане. Как удалось выяснить на бакинских рынках, где местные сорта картофеля попадаются в последнее время нечасто, цена на него выросла за последние 10-15 дней на 40-60 гяпик, на рынке поселка «8-й километр» местный картофель вообще пропал с прилавков, а на полках с вывесками «Товузский картофель» и «Шамкирский картофель» покупатели увидели импортный продукт по 70-90 гяпик за килограмм. Правда, несколькими днями ранее на этом же рынке продавали гедабекский картофель, правда, уже по цене 1.50-1.70 манатов за килограмм.

И вот, что удивительно: несмотря на резкий дефицит местного картофеля, статистика свидетельствует об обратном: согласно данным Госкомстата, в период с января по сентябрь 2021 года в Азербайджане было собрано около миллиона тонн картофеля, что на 3,6 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Куда «Анна Королева», куда Гедабек? По словам фермера Вагифа Алекперова из гедабекского села Славянка, если в прошлые годы урожайность картофеля составляла 9–15 центнеров с гектара, то в нынешнем году из-за засухи она упала ниже одного центнера. “Все знакомые фермеры понесли в этом году большие убытки, – поделился Алекперов. – У Гедабекского района есть серьезные проблемы с орошением, во многих горных реках в последние годы падает уровень воды, долины высохли, приходится уповать на Аллаха и надеяться, что наступят лучшие времена. Но с каждым годом становится все хуже - то проливные дожди, то засуха… Я сажаю картофель много лет, но только в этом году не продал на рынке даже килограмма – все, что собрал, оставили для себя…».

Сельчане рассказывают, что разведение некогда популярного в Гедабеке сорта «Тельман», как, впрочем, и других сельскохозпродуктов, почти прекращено. По их словам, большинство фермеров предпочитает сажать высокоурожайные зарубежные сорта, выращивать крупный картофель, которому не страшны болезни… «Производительность картофеля остается невысокой уже три года, - жаловался другой фермер из села Славянка, Фирудин Амирасланов. - Поэтому пришлось сократить посевную площадь. Весной я купил за 65 гяпик семена российского сорта «Анна Королева», надеялся, будет хороший урожай, но, как оказалось, зря надеялся. К сожалению, условия труда фермера зависят от погоды. Когда тебя преследуют то дожди, то засуха, на хороший урожай можно не надеяться…». Урожай уничтожили черви и засуха Фермер Ёлчу Ахмедов рассказал, что высокий урожай смогли собрать только на крупных фермерских хозяйствах, имеющих неограниченный доступ к орошению. Больше всего пострадали сельчане, выращивавшие картофель на собственных участках. «У нас нет возможности орошать поля, покупая воду машинами, - сказал фермер. - В таком случае, даже если продавать картофель по 2 маната за килограмм, твои расходы все равно не окупятся! Но есть такие, кто может себе это позволить. В прошлом году урожай был хорошим, но из-за переизбытка картофеля его продавали по низкой цене. А в этом, из-за засухи, увеличились расходы на посев, копку, сбор урожая, лекарства, технический уход… Наемным рабочим мы платили по 20 манатов за восемь часов работы. А в итоге, картофель, который не уничтожило солнце, съели на полях черви. Вместе с картофелем я посадил также капусту и свеклу. Но за лето почти все сгорело, а то немногое, что сохранил – оставил для дома. На мне банковский кредит, самая большая проблема – его выплачивать…».

Фермеры из села Гаджилар Гедабека рассказали, что большую часть картофеля в этом году они посадили на своих приусадебных участках. А поскольку урожай был низким, собранные продукты решили сохранить для зимней продажи: «Раньше января продавать урожай невыгодно, - говорят фермеры. - В России дефицит, гедабекский картофель будет продаваться по высокой цене». Фермер из Товуза Мубариз Мамедов рассказал, что в этом году у него не было проблем, и он смог продать урожай по 42-43 гяпик за килограмм прямо со двора: «Насколько мне известно, - сказал Мубариз, - в Товузе урожайность была хорошей, лично я продал за один день более 40 тонн продукта». Подорожание связано с Россией? Фермер из Джалилабада по имени Ханлар рассказал, что цена картофеля выросла не только в Азербайджане. «Из-за засухи также резко снизилось производство картофеля в России. Там есть регионы, где урожайность упала почти на 80 процентов, - рассказал фермер. - Ежегодно оттуда к нам завозились 1000–1500 вагонов с картофелем, и рыночная цена таким образом регулировалась. А вот в этом году этот продукт из России не завезли. Думаю, осенний картофель из Джалилабада (его все равно нельзя хранить зимой) поступит на бакинские рынки в ближайшие 15–20 дней. Значит, к зиме цены на картофель должны упасть…» Фермер также отметил, что если в прошлом году посев картофеля на одном гектаре участка обходился ему в 6.500 манатов, то в нынешнем году, из-за роста цен на семена в России, он потратил уже 9-10 тысяч. Производство картофеля в Иране, Пакистане, Грузии сократилось, цены выросли