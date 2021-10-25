Беспорядки в Судане: семеро убиты, более 140 раненых

Семеро были убиты, более 140 человек получили ранения в результате столкновений между солдатами и уличными протестующими после военного переворота в Судане, сообщает министерство здравоохранения страны.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 25 октября, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил военно-гражданский Суверенный совет, который был создан для руководства страной после свержения Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.