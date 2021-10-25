Саакашвили отказывается лечь в тюремную больницу

Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья экс-президента может ухудшиться в любой момент.

“Состояние здоровья такое же, как вчера. Он продолжает голодать и отказывается лечь в тюремную больницу Глдани”, – сказал врач.

Он также отметил, что на территории тюрьмы продолжают дежурить врачи скорой помощи, чтобы в случае необходимости его можно было доставить в больницу.

На вопрос “есть ли у Саакашвили проблемы с сердцем?”, Кипшидзе ответил, что “пока нет, но с каждой минутой ожидается ухудшение”.