Саакашвили отказывается лечь в тюремную больницу
Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья экс-президента может ухудшиться в любой момент.
“Состояние здоровья такое же, как вчера. Он продолжает голодать и отказывается лечь в тюремную больницу Глдани”, – сказал врач.
Он также отметил, что на территории тюрьмы продолжают дежурить врачи скорой помощи, чтобы в случае необходимости его можно было доставить в больницу.
На вопрос “есть ли у Саакашвили проблемы с сердцем?”, Кипшидзе ответил, что “пока нет, но с каждой минутой ожидается ухудшение”.
“В данный момент он не нуждается в госпитализации, но это может произойти через 10 минут”, – заключил личный врач третьего президента Грузии.
Напомним, что Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и в тот же день объявил голодовку. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили приговорен к лишению свободы и обвиняется в совершении новых преступлений.