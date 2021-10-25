В частности, это хорошо наблюдается на примере отношений между президентом США Джо Байденом и международной нефтяной картелью ОПЕК+. Haqqin.az уже останавливал свое внимание на этой теме, когда в картели просто проигнорировали призыв американского лидера к повышению добычи нефти с целью смягчения кризисной ситуации. И тогда же мы попытались объяснить эту тенденцию постепенной потерей Вашингтоном такого важного экономического рычага, как контроль над углеводородными потоками.

Глобальный энергетический кризис еще более обострил геополитическую ситуацию в мире. Пересматриваются ценности, ориентиры, а вскоре, видимо, возможна и смена лидеров, которые еще вчера считались абсолютно непререкаемыми авторитетами. И времена, когда политики могли в угоду каких-то собственных интересов свободно влиять на ход глобальных экономических процессов, остаются позади.

Развитие событий еще раз подтверждает наши убеждения. Заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана можно назвать ошеломляющим. Отвечая на обвинение президента США Джо Байдена в росте цен на энергоносители, он заявил в интервью Bloomberg, что высокие цены на бензин в США вызваны внутренними проблемами этой страны. А увеличение импорта нефти не поможет их решить. И продолжил свою мысль в весьма оригинальной форме. - Я предпочту не реагировать на это - это сверх моей заработной платы, - заявил министр. - Но как мастер своего дела, я имею дело с техническими вещами. Цены на бензин высокие, потому что он смешивается с этанолом, который вырос в 10 раз. Цены высокие, потому что в США низкие запасы, цены высокие, потому что все еще около 2-2,5 млн б/с мощностей повреждены ураганами. Импорт нефти этому не поможет.

Более того, саудовский министр предложил Байдену ограничить собственный экспорт бензина. Представляете, министр, который еще совсем недавно не мог и мысли допустить обсуждать заявления американского президента, теперь осмелился не только давать ему какие-то советы, но даже обвинять Байдена. Дескать, разберись сначала у себя в хозяйстве, а потом требуй что-то у других. И хотя в технической плоскости заявление министра безупречно, но политическая подоплека его рассуждений, как бы он от них не отрекался, говорит о многом.

Напомним, что на прошлой неделе Байден фактически обвинил ОПЕК+, одним из лидеров которого является Саудовская Аравия, в росте цен на топливо в США. По его словам, сейчас цена за галлон бензина в большинстве мест в стране колеблется около 3,3 доллара. И это из-за того, что ОПЕК сдерживает поставки. «И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать», - добавил он в довольно-таки высокомерной форме.

Но сегодня таким высокомерием нефть уже не прошибешь. ОПЕК+ - это уже не вчерашняя подконтрольная Вашингтону картель, тон в которой задают две страны – Саудовская Аравия и Россия. С мнением саудитов – давних союзников США - читатель успел ознакомиться. Что же говорить в таком случае о подсанкционной России? Кстати, с мнением этой страны не замедлил ознакомить общественность вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, нужно сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи. Новак прямо заявил, что на встрече министров ОПЕК+ будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти. Но пока надо исходить из того, что график восстановления добычи нефти, который подписан, должен соблюдаться. Он затруднился ответить, могут ли цены на нефть достичь рекордных уровней на фоне ситуации на газовом рынке, так как это будет зависеть от спроса. А с ним есть некоторая неопределенность в связи с возникновением новых волн распространения коронавируса.

Ведущие скрипки в ОПЕК+ экспромтом сыграли в соло исполнении красивую мелодию в ответ на грозную увертюру Байдена. И не подлежит сомнению, что вскоре их дуэт поддержат и другие министры картеля. Положит ли это конец доминированию США на нефтяном рынке, или станет лишь началом новой глобальной нефтяной войны – вскоре, думается, прояснится.