Госдолг Армении превысил 9 млрд долларов

Госдолг Армении увеличился, превысив порог в 9 миллиардов долларов. Об этом пишет газета "Жоховурд” со ссылкой на данные министерства финансов республики.

“По состоянию на 30 сентября госдолг составил 9 млрд 31 млн долларов, или 4 трлн 369 млрд драмов. По сравнению с предыдущим месяцем – августом, он увеличился на 86 миллионов долларов, а за 1 год - на 1 миллиард 184 миллиона долларов.

Большую часть государственного долга составляет внешний долг правительства, который достигает 8 миллиардов 564 миллиона долларов. К нему относятся также кредиты и займы, приобретенные нерезидентами облигации, приобретенные нерезидентами гособлигации в валюте. По сравнению с началом года внешний долг правительства увеличился на 1 миллиард 190 миллионов долларов. Внутренний долг кабмина составляет 2 миллиарда 372 миллиона долларов.

К нему относятся внутренние кредиты и займы, приобретенные резидентами государственные казначейские облигации и государственные облигации в иностранной валюте. Внутренний долг правительства составляет 6 миллиардов 192 миллиона долларов. Государственный долг в размере 473 млн драмов - это долг Центрального банка”, - пишет газета.