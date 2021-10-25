В США считают, что у них много общих интересов с Турцией

Администрация президента США Джозефа Байдена работает над установлением сотрудничества с Турцией на основе общих приоритетов. Как сообщает Anadolu, об этом заявил журналистам официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон намерен искать урегулирование разногласий со своим союзником по НАТО Турцией посредством диалога. «Мы убеждены, что смотреть вперед и сотрудничать в областях, представляющих общий интерес, - лучший путь, и мы знаем, что у нас много общих интересов с Турцией», - сказал Прайс, подчеркнув, что взаимодействие между США и Турцией продолжается.

Касаясь заявления “по делу Кавала” посольства США и ряда других стран в Анкаре, Прайс отметил, что в своих отношениях с Турцией Соединенные Штаты соблюдают приверженность Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Дипломат добавил, что посол США в Турции Дэвид Саттерфилд продолжает занимать свой пост.