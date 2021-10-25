Цена на бензин в Великобритании достигла рекордного уровня
В Великобритании средняя стоимость бензина достигла рекордного уровня, превысив 142 фунтов стерлингов и 94 пенсов за литр. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные RAC Fuel Watch.
Цена литра дизельного топлива составляет 146,5 фунта за литр.
"Мы призываем правительство временно понизить НДС, а для крупнейших АЗС - снизить сумму, которую они получают за каждый литр бензина, до уровня, который был до пандемии", – сказал официальный представитель RAC Саймон Уильямс.