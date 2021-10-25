Азербайджанская нефть взлетела
Стоимость нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла.
Так, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 1,5 доллара США, или на 1,73%, составив 88,19 доллара.
Стоимость нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла.
Так, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 1,5 доллара США, или на 1,73%, составив 88,19 доллара.
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