Сколько выходцев из Азербайджана среди первых лиц России

Издание «Вести Подмосковья» ознакомилось с биографией 970 российских чиновников и депутатов, узнав, где они появились на свет.

Среди 970 человек — высокопоставленные лица российского правительства, министры и их заместители, руководители федеральных служб, агентств и госкорпораций, губернаторы регионов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы.

Выяснилось, что 102 человека из 970 родились в республиках Советского Союза и дальнего зарубежья.

Среди выходцев из СНГ лидирует Украина, где появились на свет 36 человек. 18 человек — из Казахстана, 11 — из Грузии. В Беларуси родились 9 человек, в Узбекистане — 7, в Молдове и ГДР — по 4, в Азербайджане — 3, в Чехословакии, Эстонии и Таджикистане — по 2, в Латвии, Армении, Киргизии и Китае — по 1.

Например, в Украине родились такие известные люди, как Валентина Матвиенко, Николай Рыжков, Ирина Яровая, Анатолий Вассерман, Дмитрий Козак, Игорь Левитин, Владимир Мединский и Александр Новак. Казахстан — родина Владимира Жириновского и Елены Драпеко, Грузия — Сергея Кириенко, Молдова— Сергея Аксенова, Азербайджан — Александра Беглова, а Беларусь — Владимира Ресина.