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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули. Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган перерезали ленту в знак открытия Международного аэропорта в Физули. Символические ключи от аэропорта были вручены президентам. Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

* * * Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан. Самолет президента Турции приземлился в аэропорту Физули. * * * Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в Азербайджан. Как передает haqqin.az со ссылкой на агентство Anadolu, турецкого лидера сопровождают министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.