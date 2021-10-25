Ильхам Алиев и Эрдоган открыли Международный аэропорт Физули обновлено; прямой эфир
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули. Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган перерезали ленту в знак открытия Международного аэропорта в Физули.
Символические ключи от аэропорта были вручены президентам. Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан. Самолет президента Турции приземлился в аэропорту Физули.
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Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в Азербайджан.
Как передает haqqin.az со ссылкой на агентство Anadolu, турецкого лидера сопровождают министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
Однодневный рабочий визит президента Турции организован по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Эрдоган и Алиев примут участие в церемонии открытия Международного аэропорта в городе Физули, освобожденном от армянской оккупации в ходе Отечественной войны осенью прошлого года. Лидеры двух стран примут также участие в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка" в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции.
Кроме того, в присутствии лидеров двух стран будет дан старт работам по прокладке дорог Ахметбейли - Горадиз - Миндживан - Агбенд и Ахметбейли - Физули - Шуша. Официальная церемония встречи турецкого лидера состоится на территории села Биринджи Агалы. Будут обсуждены аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, рассмотрены шаги по углублению сотрудничества. Состоится также обмен мнениями о текущих региональных и международных процессах.