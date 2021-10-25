Индия стягивает военную технику к границе с Китаем

Армия Индии развернула реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Пинака" и "Смерч" в Восточном Ладакхе, на передовых позициях на линии действительного контроля (ЛАК) с Китаем, предает ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Сообщается, что в Восточный Ладакх переброшены также новейшие легкие гаубицы М-777 155-миллиметрового калибра и модернизированные зенитные орудия Bofors L70.

Отмечается, что переброска индийской артиллерии в Ладакх произошла на фоне тупика, создавшегося на прошедшем 10 октября 13-м раунде переговоров по ситуации в этом районе, из-за отказа Народно-освободительной армии Китая отвести свои войска на постоянные базы, что является условием восстановления статус-кво в Ладакхе, сохранявшегося до апреля 2020 года.