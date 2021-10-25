Почему ветераны войны пытались перекрыть дорогу в Баку

Ветераны карабахской войны попытались перекрыть проспект Зии Буниятова в Баку.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Министерства внутренних дел майор полиции Эльшад Гаджиев, комментируя произошедшее, сказал, что причиной попытки граждан перекрыть дорогу стал спор из-за земельного участка.

“Полицейский наряд, несущий службу на территории, вмешался в инцидент. С этими людьми проведены профилактические беседы. Движение на дороге восстановлено», - сказали в МВД, добавив, что по предмету спора ведется расследование.