Глава СГБ о действиях Армении: Принимаются меры против возможных провокаций

В Азербайджане внимательно следят за возможными провокациями со стороны отдельных сил в Армении, живущих реваншистскими идеями после Карабахской войны осенью 2020 года, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев.

"Несмотря на призывы Азербайджана к миру, наблюдаются деструктивные действия со стороны сил в Армении, которые до сих пор не хотят смириться с реальной ситуацией в регионе после Отечественной войны и живут реваншистскими идеями", - сказал Нагиев, выступая на церемонии открытия курсов "Национальная безопасность".