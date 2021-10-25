Глава СГБ о действиях Армении: Принимаются меры против возможных провокаций
В Азербайджане внимательно следят за возможными провокациями со стороны отдельных сил в Армении, живущих реваншистскими идеями после Карабахской войны осенью 2020 года, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев.
"Несмотря на призывы Азербайджана к миру, наблюдаются деструктивные действия со стороны сил в Армении, которые до сих пор не хотят смириться с реальной ситуацией в регионе после Отечественной войны и живут реваншистскими идеями", - сказал Нагиев, выступая на церемонии открытия курсов "Национальная безопасность".
Глава СГБ пояснил, что указанные "элементы" постоянно ведут антиазербайджанскую пропаганду, пытаются посеять семена раздора между проживающими в Азербайджане различными народами и стремятся к обострению отношений соседних государств с Баку.
"Соответствующие государственные органы Азербайджана внимательно следят за возможными провокациями с армянской стороны против Азербайджана и принимают адекватные меры", - заявил он.