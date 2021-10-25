Новый штамм коронавируса добрался до Украины

На Украине впервые зафиксированы случаи заражения мутацией «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2, передает телеканал ICTV со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

По его словам, случаи заражения зафиксированы в Киеве, Тернополе и Львове. При этом отмечается, что страна входит в пик заболеваемости вирусом, из-за чего в ближайшее время эпидемиологическая ситуация будет весьма напряженной.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Позднее случаи заражения AY.4.2 были зафиксированы в Израиле и США.

Характерными особенностями нового штамма является ее заразность и быстрое развитие симптоматики, эксперты отмечают, что один заболевший мутацией AY.4.2 может заразить до девяти человек.