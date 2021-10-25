За отчетные девять месяцев текущего года (январь-сентябрь) количество граждан Армении, получивших российское гражданство, составило более 34,1 тыс. человек, что превысило ожидаемые годовые ретроспективные показатели, сообщает news.am.

Максимальный уровень оттока армянских граждан в Россию наблюдался в прошлом году - 30 500 человек. Таким образом, показатели 9 месяцев текущего года уже превысили весь прошлогодний. Отмечается, что установлен «ранний рекорд».

34,1 тыс. человек - 1,2% от общей численности населения Армении. С этим показателем страна занимает 1 место по оттоку населения среди стран бывшего СССР.